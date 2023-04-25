ЗСУ вдалося переломити хід війни завдяки зарубіжним ракетним комплексам і артсистемам, – Сирський

Після надання партнерами ракетних комплексів і артилерійських систем Збройні сили захопили оперативну ініціативу та перехопили хід війни на користь України.

Про це повідомив у інтерв’ю Інтерфакс Україна командуючий східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, ЗСУ для адекватної ефективної протидії та ураження угруповань противника отримують від країн-партнерів в якості військової міжнародної технічної допомоги широкий спектр іноземного озброєння. Це стало надзвичайно актуальним питанням, оскільки війська відчувають хронічну нестачу засобів ураження до ракетних комплексів та артилерійських систем радянського виробництва, а також несуть втрати в озброєнні та військовій техніці.

“З отриманням зарубіжних ракетних комплексів і артилерійських систем Збройним силам України вдалося захопити оперативну ініціативу, переломити хід війни на нашу користь”, – наголосив Сирський.

Він пояснив, що ракетні комплекси західного виробництва дозволяють завдавати високоточні ракетні удари по важливих об’єктах противника, що деморалізує його. Артилерійські гармати іноземного виробництва певними типами боєприпасів забезпечують ведення вогню на дальності до 30 км, а високоточними – до 40 км. Крім того, боєкомплект боєприпасів до артилерійських гармат передбачає різне їх спорядження, у тому числі таке, що дозволяє здійснювати дистанційне мінування місцевості та ураження броньованих цілей за допомогою самоприцільних бойових елементів.

Комплектування технічних засобів артилерійської розвідки та безпілотних авіаційних комплексів, в тому числі іноземного виробництва, з артилерійськими системами дозволяє коригувати вогонь та уражати цілі у реальному масштабі часу, що сприяє економії боєприпасів та підвищує ефективність ураження цілей.

Наявність в іноземному озброєнні обладнання для визначення свого місцеположення та автоматизованої системи керування вогнем гармати, підвищує оперативність виконання вогневих завдань та надає перевагу над противником.

Лінійка боєприпасів, у тому числі високоточних іноземного озброєння, дозволяє ефективно знищувати противника як на пересіченій так і в урбанізованій місцевості в умовах обмежень і заборон щодо ведення вогню з метою мінімізації супутніх втрат.

Генерал підсумував, що застосування озброєння ракетних військ і артилерії, яке надійшло від країн-партнерів як військова міжнародна технічна допомога, позитивно впливає на хід ведення бойових дій, а саме:

дає впевненість особовому складу Сил оборони України в досягненні успіху операцій, боїв та суттєву мотивацію до ведення бойових дій по знищенню угруповань противника;

використання високотехнологічної, високоточної зброї ракетними військами і артилерією Сил оборони України відчутно погіршує морально-психологічний стан противника;

підвищує ефективності ураження об’єктів противника як на передньому краї так і в його оперативній глибині;

дозволяє вести розвідку противника в реальному масштабі часу.

Нагадаємо, заступник голови МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україні потрібні винищувачі для підтримки контрнаступу, проте союзники наразі не погоджуються надати їх.