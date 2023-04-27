Росія незадоволена небажанням Китаю встановити двостороннє партнерство без обмежень, − ISW

Росія далі незадоволена небажанням Китаю встановити двостороннє партнерство без обмежень.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ще одним доказом цьому є “прохолодна відповідь Росії” на телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Однак незрозуміло, чи дії Китаю відповідають китайській риториці, зазначили аналітики.

В ISW додали, що у своїй заяві Сі чітко висловив позицію Китаю щодо незалежності України, відкинувши заяви посла КНР у Франції Лу Шає від 22 квітня про те, що пострадянські держави не мають юридичної основи для суверенітету.

Нагадаємо, після розмови Зеленського і Сі було оголошено про призначення спецпредставника з євразійських справ в Україні. Посаду отримав призначено Лі Хуей, який раніше обіймав посаду посла Китаю в РФ.

Раніше посол КНР в Євросоюзі Фу Цун заявив, що співпраця Китаю з Європою та іншими країнами немає обмежень, так само як і його зв'язки з Росією.