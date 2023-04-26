Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

За минулу добу, 25 квітня, Збройні сили знищили близько 640 окупантів. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила у війні з Україною близько 188 410 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 188 410 (+640) осіб ліквідовано

танків ‒ 3 692 (+4) од

бойових броньованих машин ‒ 7 162 (+11) од

артилерійських систем – 2 877 (+14) од

РСЗВ – 539 (+0) од

засоби ППО ‒ 292 (+1) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 440 (+3)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 792 (+8) од

спеціальна техніка ‒ 352 (+7).

Нагадаємо, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту.