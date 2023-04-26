Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб

За минулу добу, 25 квітня, Збройні сили знищили близько 640 окупантів. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила у війні з Україною близько 188 410 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188 410 (+640) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3 692 (+4) од
- бойових броньованих машин ‒ 7 162 (+11) од
- артилерійських систем – 2 877 (+14) од
- РСЗВ – 539 (+0) од
- засоби ППО ‒ 292 (+1) од
- літаків – 308 (+0) од
- гелікоптерів – 294 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 440 (+3)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 792 (+8) од
- спеціальна техніка ‒ 352 (+7).
Нагадаємо, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту.