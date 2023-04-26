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Кремль уникає відверто репресивних заходів, аби не зруйнувати імідж толерантного царя Путіна, − ISW

Адміністрація президента Росії не наважується підтримати повернення смертної кари у РФ, як кари для тих, хто не підтримую військові дії.

Кремль уникає відверто репресивних заходів, аби не зруйнувати імідж толерантного царя Путіна, − ISW
Фото: EPA/UPG

Кремль продовжує уникати відверто репресивних заходів, ймовірно, через турботу про стабільність режиму Путіна. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський уряд відкликав із російської Держдуми законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30% для росіян, які залишили країну.

“Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які “зрадили” країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів”, − йдеться у звіті. 

Адміністрація президента Росії не підтримує повернення смертної кари в Росії – ще одне питання, яке нещодавно знову виникло в російських політичних дискусіях.

“Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, щоб вони підтримали військові дії (або залишилися пасивно чинити опір їм), але Путін, найімовірніше, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя”, − додають аналітики. 

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Раніше ISW оцінювала, що Путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масивний репресивний апарат Радянського Союзу, і що Путін ніколи не відновлював внутрішній репресивний апарат, еквівалентний КДБ, силам МВС і Червоної армії. 

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