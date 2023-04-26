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ФБР співпрацює з Україною для збору доказів воєнних злочинів Росії

Робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіл, зібраних на полях битв.

ФБР співпрацює з Україною для збору доказів воєнних злочинів Росії

Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів росіян, таких як інформація про геолокацію та мобільні телефони.

Про це пише Reuters з посиланням на спецагента Бюро Алекса Кобзанця, який раніше працював аташе з правових питань ФБР в Україні.

Українська влада збирає цифрову інформацію з полів битв і українських міст, зруйнованих війною.

“Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з цими даними − це те, де ФБР має досвід”, − сказав Кобзанець на конференції RSA з кібербезпеки в Сан-Франциско.

За його словами, робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіл, зібраних на полях битв.

“Наступний крок − робота з національними постачальниками послуг у США та передача цієї інформації… отримання інформації про абонента, отримання інформації про геолокацію, де це можливо”, − додав Кобзанець.

Агент додав, що ФБР протягом останніх 18 місяців працювало над тим, щоб допомогти Україні ідентифікувати російських колаборантів і шпигунів, які діють в Україні, і російські сили, які діяли за межами Києва під час вторгнення.

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Начальник Департаменту кіберінформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк зазначив, що за останні кілька років кількість російських атак проти України зросла, а в останні місяці вони стали більш цілеспрямованими.

“У кримінальній справі дуже складно довести, хто винний. Для нас дуже важливо отримати якомога більше інформації про російських кіберзлочинців, яку ми додаємо у наші кримінальні справи”, − сказав він.

“Ми вважаємо, що ця справа про кібервійськові злочини є чимось новим. Саме тут ми побачили першу повномасштабну кібервійну”, − додав Вітюк.

Нагадаємо, слідчі з Польщі допоможуть розслідувати можливі випадки геноциду, що сталися під час загарбницької війни Росії проти України.

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