Учора ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини: загинули дві жінки

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти.

“Внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці”, – йдеться у повідомленні.

Роботи з розмінування тривають. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 138 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора вранці російська армія обстріляла Купʼянськ, є влучання у будівлю музею.