Центр для ремонту наданих Україні танків Leopard 2 запрацює у Польщі у травні

Мова йде про танки у версіях 2A4 і 2A6.

У травні у польському місті Гливиці (Gliwice) запрацює сервісний центр для ремонту наданих Україні танків Leopard 2.

Про це під час візиту на завод Бумар-Лабенди (Bumar-Łabędy) повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише RadioRFM.

Зазначається, що саме у Гливицях будуть ремонтуватися надані Україні танки.

Міністр сказав, що найближчим часом в Україні будуть два батальйони танків Leopard 2 у версіях 2A4 і 2A6, які обслуговуватимуться і ремонтуватимуться на польському підприємстві.

“Це можливість для розвитку компанії в майбутньому, це шанс для створення додаткових робочих місць тут, у Гливицях”, – сказав він.

Глава Міноборони пояснив, що причиною вибору цього заводу стало те, що Бумар-Лабенди вже 20 років обслуговує, ремонтує та модернізує танки Leopard 2A4 до версії 2PL. Він також нагадав, що в Гливицях ремонтують і модернізують надані Україні польські танки типу Т-72.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін говорив про те, що країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків.