Із квітня ЗРК Patriot – на бойовому чергуванні в Україні.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук протестував зенітний ракетний комплекс Patriot в Україні.

Про це Олещук повідомив у Телеграмі.

За його словами, із квітня ЗРК Patriot – на бойовому чергуванні в Україні.

"Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта. Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot. Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити", - зазначив Олещук.

Він також подякував західним партнерам, керівництву держави та війська і додав, що Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули – "зброю проти "балістики".

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що одна система протиповітряної оборони Patriot вже заступила на бойове чергування в Україні, а інші системи ППО ще перебувають у дорозі.

За словами Ігната, системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.