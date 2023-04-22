Росія скасувала ходу "Безсмертний полк", бо учасники можуть заговорити про масштаб втрат у війні в Україні, - Міноборони Британі

Росія скасувала ходу "Безсмертний полк", бо, очевидно, стурбована тим, що учасники маршів можуть висвітлити масштаб нещодавніх втрат РФ у війні проти України.
Про це повідомляє у твітері Міністерство оборони Великобританії.
Відомство заважує, що російська держава намагається зберегти послідовність у основному наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні - "вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни".
"18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічних маршів пам’яті "Безсмертного полку" про Велику Вітчизняну війну з міркувань "безпеки". Насправді влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії. Це сталося після того, як власник Wagner Group Євгеній Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є "нацисти", виступаючи проти виправдання війни Росією", - зазначає британське Міноборони.
У відомстві додали, що Кремль продовжує спроби об’єднати російську громадськість навколо поляризаційних міфів про 1940-ті роки.
"12 квітня 2023 року державне інформаційне агентство "РІА Новини" повідомило про "унікальні" документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 000 польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року. Насправді відповідальним за це був орган-попередник ФСБ, НКВД. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, традиційної ходи "Безсмертний полк" у Росії 9 травня цього року не буде. Натомість росіяни збираються постити фото ветеранів у соцмережах.