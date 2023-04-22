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Росія скасувала ходу "Безсмертний полк", бо учасники можуть заговорити про масштаб втрат у війні в Україні, - Міноборони Британі

Натомість російська пропаганда поширює міфи про причетність "нацистів" до вбивства 22 000 поляків під час Катинської різні 1940 року.

Росія скасувала ходу "Безсмертний полк", бо учасники можуть заговорити про масштаб втрат у війні в Україні, - Міноборони Британі
Фото: РИА Новости

Росія скасувала ходу "Безсмертний полк", бо, очевидно, стурбована тим, що учасники маршів можуть висвітлити масштаб нещодавніх втрат РФ у війні проти України.

Про це повідомляє у твітері Міністерство оборони Великобританії.

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Відомство заважує, що російська держава намагається зберегти послідовність у основному наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні - "вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни".

"18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічних маршів пам’яті "Безсмертного полку" про Велику Вітчизняну війну з міркувань "безпеки". Насправді влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії. Це сталося після того, як власник Wagner Group Євгеній Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є "нацисти", виступаючи проти виправдання війни Росією", - зазначає британське Міноборони.

У відомстві додали, що Кремль продовжує спроби об’єднати російську громадськість навколо поляризаційних міфів про 1940-ті роки.

"12 квітня 2023 року державне інформаційне агентство "РІА Новини" повідомило про "унікальні" документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 000 польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року. Насправді відповідальним за це був орган-попередник ФСБ, НКВД. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, традиційної ходи "Безсмертний полк" у Росії 9 травня цього року не буде. Натомість росіяни збираються постити фото ветеранів у соцмережах.

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