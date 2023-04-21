Росія намагається об'єднати в Німеччині ультраправих і лівих, аби створити антивоєнну коаліцію, - Washington Post

Принаймні дві ключові постаті з АдГ і оточення Вагенкнехт заявили, що перебували в контакті з офіційними особами Кремля чи союзниками РФ у той час, коли Москва готувала пропозиції про створення такої "коаліції".

Кремль намагається створити антивоєнну коаліцію у Німеччині, об'єднавши ультраправих і лівих. Про це свідчать документи, які отримала європейська розвідка, повідомляє The Washington Post.

Серед останнього помітного заходу - багатотисячний мітинг біля Бранденбурзьких воріт у Німеччині в лютому, у якому взяли участь представниця від Лівої партії Сара Вагенкнехт, редактор ультраправого журналу Юрген Ельзессер та десятки членів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Об'єднання політичних протилежностей у Берліні під прапором миру тривало декілька місяців, хоча цей союз залишається ситуативним і неофіційним. Однак це є явною метою Кремля і вперше такий план запропонували високопосадовці у Москві на початку вересня.

У документах, якими володіє європейська розвідка, зафіксовано зустрічі між кремлівськими чиновниками та російськими політтехнологами, є також наказ Кремля стратегам зосередити увагу на Німеччині, щоб створити антивоєнні настрої в Європі та послабити підтримку України. У файлах також міститься хроніка зусиль стратегів щодо реалізації цих планів та їхні звіти. Документи не містять будь-яких матеріалів, які фіксують спілкування росіян зі союзниками в Німеччині. Але інтерв'ю показують, що принаймні одна людина, близька до Вагенкнехт, і декілька членів АдГ були контактували з російськими офіційними особами в той час, коли розроблялися плани.

Принаймні дві ключові постаті з АдГ і оточення Вагенкнехт заявили, що перебували в контакті з офіційними особами Кремля чи союзниками РФ у той час, коли Москва готувала пропозиції про створення такої "коаліції".

Торік у вересні троє депутатів АдГ вирушили до Росії, але перервали поїздку менш ніж через день через обурення громадськості та засуд із боку керівництва партії щодо їхніх планів відвідати окуповані Росією території Донеччини та Луганщини.

Однією з осіб, які контактували з російськими офіційними особами, був колишній чоловік Сари Вагенкнехт.

Із документів незрозуміло, як політтехнологи, які працювали з Кремлем, намагалися повідомити членів АдГ чи інших потенційних союзників у Німеччині про плани Москви. Але невдовзі після того, як Кремль наказав створити союз між Вагенкнехт і ультраправими, депутати від АдГ почали виступати на її підтримку в парламенті, а члени партії скандували її ім'я на мітингах. Навіть ішлося про вступ представниця Лівої партії в АдГ.

Документи вперше демонструють прямі спроби Кремля втрутитися в політику Німеччини з наміром створити нову коаліцію і підтримувати протести проти німецького уряду.

Дані свідчать, що торік 13 липня перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко зібрав групу російських політтехнологів і повідомив, що Німеччина має стати "центром" зусиль Москви з підриву підтримки України в Європі. Це планували зробити через об'єднання лівих і правих сил країни.

Мета нової політичної формації, згідно з документом від 9 вересня, полягала б у тому, щоб отримати "більшість на виборах будь-якого рівня" у Німеччині та перезавантажити ультраправу АдГ, щоб підняти рівень підтримки понад 13%, які партія набрала на той момент. Перезавантаження, прописане кремлівськими політтехнологами, передбачало перетворення АдГ у партію "німецької єдності" та оголошення санкцій проти Росії такими, що суперечать інтересам Німеччини.

Видання зазначає, що використання мирних протестів для поділу Заходу повторює тактику, яка була вперше відпрацьована за радянських часів і повернулася на перший план після вторгнення Росії до України у 2022-му.

Нагадаємо, у лютневому мітингу біля Бранденбурзьких воріт у Німеччині, за підрахунками поліції, взяло участь близько 13 тисяч осіб, серед них - представники лівої партії, борці за мир, а також ультраправі та екстремісти.

Торік міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Росія готує потужну дезінформаційну кампанію, яка буде націлена на іноземні ЗМІ та політиків. Метою є спроба зірвати постачання зброї в Україну.