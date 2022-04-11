Росія готує дезінформаційну кампанію, щоб зірвати постачання зброї в Україну, - Кулеба

Росія готує потужну дезінформаційну кампанію, яка буде націлена на іноземні ЗМІ та політиків. Метою є спроба зірвати постачання зброї в Україну.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія знає, що поставки зброї важливі для України, і мобілізує всі зусилля, щоб зірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їх фабрика тролів може спамити електронні листи і засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - попередив глава МЗС.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022

Нагадаємо, що Нова Зеландія направить до Європи літак C-130H Hercules та команду з 50 людей для розподілу військової допомоги Україні.

Німеччина має домовитися із країнами Східної Європи про постачання Україні радянського озброєння, зокрема й важкого, в обмін на компенсації від німецького уряду, заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Також Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 мільйонів.