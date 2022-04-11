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Окупант ​не хоче бути “фаршем”: набридло “сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать”

Російські солдати саботують накази керівництва, заявили в СБУ.

Окупант ​не хоче бути “фаршем”: набридло “сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать”
Фото: скрін

Російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Деякі з їхніх підрозділів уже на межі бунту.

Про це свідчать численні перехоплення СБУ.

“Ось як у цій розмові “відказника” з матір’ю. Вояк із Краснодарського краю каже, що йому набридло “сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать”, – зазначили у спецслужбі.

Він скаржиться, що про його підрозділ складають легенди як про “смертный полк” і більше не хоче бути “фаршем”. 90% його колег також відмовилися йти у новий наступ: “…нас со 150 человек – 130 таких, как я”.

Після того, як полковнику не вдалося переконати їх піти в атаку, до них привезли священника. Але на пропозицію “відказників” очолити колону, що їде на передову, відмовилися і полковник, і церковник. Тож солдати “…спокойно, плюнув им под ноги, пошли”. 

Командування на саботаж не реагує, бо “…сейчас он на нашего быканет, того перемкнет, в ногу шмальнет…”

Нагадаємо, загальні втрати російських окупантів в Україні складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літаки, 137 гелікоптерів.

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