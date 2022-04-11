В Німеччині наполягають, що Україні потрібна радянська зброя, а не БМП Marder

Країни Східної Європи можуть передати Україні радянську зброю в обмін на компенсації ФРН.

Німеччина має домовитися із країнами Східної Європи про постачання Україні радянського озброєння, зокрема й важкого, в обмін на компенсації від німецького уряду, заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман в коментарі Rheinische Post, передає DW. В рамках цієї угоди, як зауважила вона, східноєвропейські країни передадуть українським військовим таку техніку або військові матеріали, які можуть бути ними негайно застосовані.

Україна висловила бажання придбати в Німеччині бойові машини піхоти Marder. Машинобудівний концерн Rheinmetall висловив готовність продати Україні відповідну техніку, але угода блокується на найвищому політичному рівні.

За словами Штрак-Ціммерман, українським військовим знадобиться час, щоб освоїтися з Marder, тому вона вважає, що знайома радянська техніка буде більш корисною у війні з Росією. "Я пропоную, щоб наші східноєвропейські партнери доставили відповідне озброєння", – сказала політик.

Спочатку, як зазначає видання BamS, Rheinmetall пропонував Збройним силам ФРН невідкладно передати Україні боєздатні Marder, а потім отримати у виробника доукомплектовану техніку. Проте проти виступило міністерство оборони Німеччини. При цьому відомство не оцінювало стан БМП і необхідність їхнього огляду та обслуговування.

Крім того, наприкінці березня Rheinmetall звернулося до міністра оборони Крістіне Ламбрехт щодо викупу 4 млн набоїв для БМП та їх доправлення в Україну, проте фірма не отримала відповіді, пише видання.

Позиція офіційного Берліна викликала критику посла України у ФРН Андрія Мельника. Підтвердження інформації про відсутність перевірок техніки з боку Міноборони означатиме скандал, заявив дипломат BamS. Почата Росією війна проти України триває вже півтора місяця, проте Берлін "не поспішає", зазначив Мельник.

Також Київ отримав пропозицію від іншого німецького постачальника озброєнь, стверджує газета Welt am Sonntag. За її даними, компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала відправити Україні 100 самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000, оферту передано уряду ФРН. Перші нові САУ можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше ніж у другій половині 2024 року, а повністю постачання буде завершено не раніше ніж 2027-го, пише видання.

Раніше глава Міноборони ФРН Ламбрехт заявила, що Німеччина досягла межі постачання Україні зброї зі складів Бундесверу.