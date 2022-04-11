Франція видворяє шістьох російських дипломатів

У МЗС зазначили, що вони діяли всупереч національним інтересам під дипломатичним прикриттям.

Шістьох російських дипломатів у Франції оголошено "персонами нон-грата", про що тимчасовому повіреному у справах РФ у Франції було повідомлено в понеділок увечері під час виклику в міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французьке дипломатичне відомство.

"В результаті дуже тривалого розслідування Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) розкрила в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами на нашій території", - йдеться у комюніке.

"Шістьох російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям, діяльність яких суперечила нашим національним інтересам, оголошено персонами нон-грата", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Франція заявиал, що видворяє з країни 35 російських дипломатів, оскільки їхня діяльність суперечить інтересам безпеки країни.