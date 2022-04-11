Угорщина платитиме Росії за газ у євро, а "Газпромбанк" переводитиме їх у рублі, - Сіярто

Угорщина планує платити за російський газ в євро через "Газпромбанк", а він конвертуватиме платіж у рублі відповідно до нової вимоги Володимира Путіна.

Про це повідомив 11 квітня міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

Відповідно до схеми, CEE Energy - дочірня компанія угорської енергетичної групи MVM - буде оплачувати майбутній рахунок у євро. Ці кошти "Газпромбанк" конвертуватиме в рублі, а потім перераховуватиме російському Gazprom Export - "дочці" російського "Газпрому".

Оскільки до оплати рахунків залишається небагато часу, то раніше в Єврокомісії зазначили - в кого у контрактах з РФ прописано розрахунок доларами чи євро, повинні дотримуватися договорів.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила - Угорщина порушить санкції ЄС, якщо платитиме за російські енергоносії в рублях.

Згодом представник угорського уряду Золтан Ковач прокоментував заяву фон дер Ляєн. Він сказав, що оплата Угорщиною російського газу рублями не порушуватиме санкції проти Росії. Країна має з Росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є нібито технічним питанням.