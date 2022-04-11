Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСвіт

Угорщина платитиме Росії за газ у євро, а "Газпромбанк" переводитиме їх у рублі, - Сіярто

Опісля кошти будуть перераховувати російському Gazprom Export - дочірній компанії "Газпрому".

Угорщина платитиме Росії за газ у євро, а "Газпромбанк" переводитиме їх у рублі, - Сіярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина планує платити за російський газ в євро через "Газпромбанк", а він конвертуватиме платіж у рублі відповідно до нової вимоги Володимира Путіна.

Про це повідомив 11 квітня міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

Відповідно до схеми, CEE Energy - дочірня компанія угорської енергетичної групи MVM - буде оплачувати майбутній рахунок у євро. Ці кошти "Газпромбанк" конвертуватиме в рублі, а потім перераховуватиме російському Gazprom Export - "дочці" російського "Газпрому".

Оскільки до оплати рахунків залишається небагато часу, то раніше в Єврокомісії зазначили - в кого у контрактах з РФ прописано розрахунок доларами чи євро, повинні дотримуватися договорів.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила - Угорщина порушить санкції ЄС, якщо платитиме за російські енергоносії в рублях. 

Згодом представник угорського уряду Золтан Ковач прокоментував заяву фон дер Ляєн. Він сказав, що оплата Угорщиною російського газу рублями не порушуватиме санкції проти Росії. Країна має з Росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є нібито технічним питанням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також