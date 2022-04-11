"Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-звʼязки, нам казали, що Києву залишилося три дні", – Подоляк

Світ протягом багатьох місяців знав, що Росія готує новий напад на Україну та "розстрільні списки" її громадян. Коли українська влада просила зброю і санкції, їй пропонували евакуацію та уряд у Zoom.

Про це повідомив радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з Росією Михайло Подоляк у Twitter.

"Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-звʼязки, нам казали, що Києву залишилося три дні", – заявив він.

Подоляк вважає, що Путін частково мав рацію у своїх розрахунках: деякі політики на той час уже ухвалили для себе рішення про здачу України.

"Вони були готові висловити стурбованість, запровадити напівсанкції та продовжити життя. Але дехто був проти. Президент Володимир Зеленський та народ", – написав він.

Він підкреслив, що політикам Євросоюзу ще не пізно зробити вибір.

"Час взяти відповідальність за майбутнє Європи та відмовитися від нафти й газу РФ", – заявив Подоляк.

Let’s be honest. The world has known that 🇷🇺 was planning war and preparing «death lists» for 🇺🇦 for months. When we asked for weapon and sanctions, they offered evacuation and “Zoom-gov”. When we demanded to stop business with 🇷🇺, they told us Kyiv will fall in three days (1/3) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2022

Нагадаємо, що заборона на імпорт нафти і газу з Росії так і не увійшла до пʼятого пакету санкції Євросоюзу, деякі країни якого приносять РФ величезні гроші, сплачуючи за енергоресурси. Україна наполягає на нафтовому й газовому ембарго, і деякі держави, як Польща та Балтійські країни, починають відмовлятися від енергоресурсів РФ самостійно.