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"Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-звʼязки, нам казали, що Києву залишилося три дні", – Подоляк

Замість зброї та санкцій владі України пропонували евакуацію.

"Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-звʼязки, нам казали, що Києву залишилося три дні", – Подоляк
Фото: Twitter Михайло Подоляк

Світ протягом багатьох місяців знав, що Росія готує новий напад на Україну та "розстрільні списки" її громадян. Коли українська влада просила зброю і санкції, їй пропонували евакуацію та уряд у Zoom. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з Росією Михайло Подоляк у Twitter.

"Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-звʼязки, нам казали, що Києву залишилося три дні", – заявив він.

Подоляк вважає, що Путін частково мав рацію у своїх розрахунках: деякі політики на той час уже ухвалили для себе рішення про здачу України. 

"Вони були готові висловити стурбованість, запровадити напівсанкції та продовжити життя. Але дехто був проти. Президент Володимир Зеленський та народ", – написав він. 

Він підкреслив, що політикам Євросоюзу ще не пізно зробити вибір.

"Час взяти відповідальність за майбутнє Європи та відмовитися від нафти й газу РФ", – заявив Подоляк. 

Нагадаємо, що заборона на імпорт нафти і газу з Росії так і не увійшла до пʼятого пакету санкції Євросоюзу, деякі країни якого приносять РФ величезні гроші, сплачуючи за енергоресурси. Україна наполягає на нафтовому й газовому ембарго, і деякі держави, як Польща та Балтійські країни, починають відмовлятися від енергоресурсів РФ самостійно. 

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