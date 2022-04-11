Канада вводить санкції щодо 33 оборонних підприємств РФ

Вони надали підтримку російським окупантам прямо чи опосередковано.

Канада вводить санкції щодо 33 підприємств російського оборонного сектору.

Про це повідомила міністр закордонних справ країни Мелані Жолі, пише thestar.com.

За її словами, ці організації надали підтримку російським військовим – прямо чи опосередковано.

А відтак є причетними до болю та страждань, спричинених невиправданою війною Володимира Путіна в Україні.

Санкції передбачають заморожування активів і заборону діяльності компаній. Серед них: Московський фізико-технічний інститут, СП АТ “Інтеграл” та cуднобудівний завод “Вимпел”.

“Канада завжди підтримувала і підтримуватиме Україну. Сьогоднішні заходи є ще одним прикладом нашої непохитної підтримки України та її народу”, – сказала Жолі.

Нагадаємо, у березні Канада ввела санкції щодо 160 членів Ради Федерації Росії і анонсувала заборону на експорт низки товарів до РФ.

Пізніше список розширили на росіян і білорусів, які сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. До нього потрапили бізнесмени Володимир Потанін, Віктор Вексельберг, Кирило Шамалов, Леонід Міхельсон і Дмитро Пумпянський. А також до списку внесли заступників міністра оборони Білорусі Андрія Жука, Андрія Бурдика та Сергія Симоненка.