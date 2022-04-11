Зеленський про невизначеність ЄС щодо членства України: "Або скажіть, що не берете, або що берете – і візьміть"

"Ну не можна так. Ми люди живі. Ви до нас ставитеся, як до іншого ґатунку. Ми не ковбаса, не сир, не харчі, не продукція".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невизначеність Європейського Союзу щодо членства України виснажує. Саме через це він звертався до лідерів ЄС до початку повномасштабного вторгнення, повідомив Зеленський в інтервʼю програмі 60 minutes.

"Коли я зрозумів – в якийсь момент у нас було декілька криз, а потім початок цієї війни, бо вона почалась заздалегідь цього вторгнення. Я вмовляв людей ввести превентивні санкції, я багато разів казав: ми в сірій зоні, ми не можемо бути між Росією і Євросоюзом. Чи скажіть, що ви нас не берете, і ми будемо вибудовувати іншу політику, або скажіть, що берете – і візьміть. Ну не можна так. Ми люди живі. Ви до нас ставитеся, як до іншого ґатунку. Ми не ковбаса, не сир, не харчі, не продукція. Якщо ви нас не бачите, вважаєте, що Європа зі своєю історією і порядками в іншому вимірі, а ви – ви просто є і будьте там, ми вам скажемо, коли можна вам встати чи сісти", – заявив глава держави.

Він розповів, що після його візитів до закордонних лідерів служба протоколу інформувала його, що тепер черга цього лідера їхати з візитом в Україну, що це може бути через рік, два, але він казав, що з таким розкладом Україна нічого не зможе досягти.

"У нас не та економіка, і поруч з нами Росія, яка може розпочати вторгнення в будь-який момент, бо війна йде і буде", – додав він.

Тепер же багато країн змінили свою думку про Україну, але дуже високою ціною.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

7 березня Євросоюз запустив процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови про вступ. Цього ж дня агентство Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів написало, що низка країн ЄС виступила проти надання Україні цього тижня статусу кандидата. Німеччина, Нідерланди та кілька інших країн наполягають на тому, щоб Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство.

Лідери країн Європейського Союзу схвалили декларацію, яка каже "так" євроінтеграції України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа і назвав це рішення історичним.

21 березня Єврокомісія почала роботу над висновком щодо заявки України. Після опрацювання заявки Україні можуть надати статус держави-кандидата на вступ. Процес приєднання може зайняти роки.