ЄС проведе переговори з ОПЕК на тлі закликів до збільшення видобутку нафти і можливих санкцій проти російської, - ЗМІ

Представники Євросоюзу та ОПЕК проведуть переговори у Відні 11 квітня на тлі закликів до групи виробників збільшити видобуток нафти, а також через можливе запровадження санкцій щодо російського "чорного золота", повідомляє Al Arabiya.

Зустріч є останньою в діалозі, який сторони розпочали ще у 2005 році.

Організація країн-експортерів нафти чинила опір закликам США та Міжнародного енергетичного агентства. Вони вимагали прокачати більше нафти до зниження цін, які досягли піку минулого місяця після введення санкції проти РФ після її вторгнення в Україну.

Тепер ОПЕК+, до складу якої входять Організація країн-експортерів нафти, а також інші виробники, серед яких і Росія, у травні цього року підвищить видобуток приблизно на 432 тис. барелів на добу.

Наразі на російську нафту не поширюються санкції ЄС. Та минулого тижня 27 країн погодилися ввести санкції проти вугілля з РФ. Тоді деякі високопосадовці Євросоюзу заявили, що наступною може бути нафта.

Як заявили 11 квітня міністри закордонних справ Ірландії, Литви та Нідерландів на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Люксембурзі, наразі Єврокомісія розробляє пропозиції щодо нафтового ембарго проти Росії.

Австралія, Канада та США вже заборонили закупівлю російської нафти - ці країни менше залежать від російських поставок, ніж Європа.

Тим часом країни ЄС не мають одностайності в питанні, чи варто наслідувати такий приклад, адже це може призвести до зростання і без того високих цін на енергоносії в Європі.

Наразі в Євросоюзі очікують, що їм вдасться зменшити споживання нафти на 30 відсотків до 2030 року.

Нагадаємо, 1 квітня президент США Джо Байден заявив, що понад 30 країн вивільнять резервну нафту для зниження ціни на ринку.

Невдовзі Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти у Російської Федерації. А міністр економіки Фінляндії повідомив, що його країна готова відмовитися від російського "чорного золота".

7 квітня Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт до ЄС російських енергоносіїв.