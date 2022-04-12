Десятки тисяч військових РФ, котрі скоюють злочини, отримали зелене світло від мільйонів росіян, – прем’єр Литви

Зруйновані українські міста та містечка – це і є обличчя Росії 21-го століття, заявила Інгріда Шимоніте.

Україна може розраховувати, що Литва залишатиметься потужним голосом її міжнародної підтримки, як у питаннях військової допомоги, так і на шляху до повноправного членства в ЄС.

Про це сказала прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте під час брифінгу за результатами візиту в Україну, повідомляє «Укрінформ».

«Нинішній мій візит в Україну почався з відвідин Бородянки. Я не можу знайти слова, щоб повністю описати те, що ми там побачили і почули. Зруйновані українські міста та містечка – це і є обличчя Росії 21-го століття. І хоча цю війну почав Путін, та вона ведеться російськими офіцерами, що віддають накази. Ці накази виконуються десятками тисяч російських військових, котрі вдаються до злочинів, які неможливо описати. На жаль, вони отримали зелене світло від мільйонів російських громадян, які свого часу голосували за Путіна та висловили йому свою підтримку», – заявила вона.

За словами Інгріди Шимоніте, Литва допомагатиме всім, чим зможе, щоб задокументувати ці злочини.

«Звісно, це потребуватиме безпрецедентних фінансових ресурсів, підтримки від міжнародних донорів, – зазначила вона. – Потрібно дозволити Україні використати для відбудови заморожені активи Росії, що опинилися під санкціями. А для цього якомога швидше має бути розроблений відповідний законодавчий механізм».

Також прем'єр запевнила, що Литва буде продовжувати надавати підтримку та прихисток для українців, які змушені покинути свою країну через війну, а конвої вантажівок продовжать везти з Литви до України військову та гуманітарну допомогу, яку надають держава, бізнес та прості люди.

«Україна може розраховувати на те, що Литва залишатиметься потужним голосом її підтримки, як у питаннях військової допомоги, так і посилення санкцій, а також на шляху України до повноправного членства в ЄС. Бо сьогодні Україна бореться не лише за себе, а й за весь вільний світ», – резюмувала Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, у понеділок, 11 квітня, Україна і Литва уклали договір про співпрацю у сфері захисту українських дітей, що постраждали від війни.