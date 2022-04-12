Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times
Росія може спробувати наступати на Дніпро, – The New York Times
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
ГоловнаСвіт

Десятки тисяч військових РФ, котрі скоюють злочини, отримали зелене світло від мільйонів росіян, – прем’єр Литви

Зруйновані українські міста та містечка – це і є обличчя Росії 21-го століття, заявила Інгріда Шимоніте.

Десятки тисяч військових РФ, котрі скоюють злочини, отримали зелене світло від мільйонів росіян, – прем’єр Литви
Інгріда Шимоніте та Денис Шмигаль у Бородянці
Фото: Пресслужба КМУ

Україна може розраховувати, що Литва залишатиметься потужним голосом її міжнародної підтримки, як у питаннях військової допомоги, так і на шляху до повноправного членства в ЄС.

Про це сказала прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте під час брифінгу за результатами візиту в Україну, повідомляє «Укрінформ»

«Нинішній мій візит в Україну почався з відвідин Бородянки. Я не можу знайти слова, щоб повністю описати те, що ми там побачили і почули. Зруйновані українські міста та містечка – це і є обличчя Росії 21-го століття. І хоча цю війну почав Путін, та вона ведеться російськими офіцерами, що віддають накази. Ці накази виконуються десятками тисяч російських військових, котрі вдаються до злочинів, які неможливо описати. На жаль, вони отримали зелене світло від мільйонів російських громадян, які свого часу голосували за Путіна та висловили йому свою підтримку», – заявила вона.

За словами Інгріди Шимоніте, Литва допомагатиме всім, чим зможе, щоб задокументувати ці злочини.

«Звісно, це потребуватиме безпрецедентних фінансових ресурсів, підтримки від міжнародних донорів, – зазначила вона. – Потрібно дозволити Україні використати для відбудови заморожені активи Росії, що опинилися під санкціями. А для цього якомога швидше має бути розроблений відповідний законодавчий механізм».

Також прем'єр запевнила, що Литва буде продовжувати надавати підтримку та прихисток для українців, які змушені покинути свою країну через війну, а конвої вантажівок продовжать везти з Литви до України військову та гуманітарну допомогу, яку надають держава, бізнес та прості люди.

«Україна може розраховувати на те, що Литва залишатиметься потужним голосом її підтримки, як у питаннях військової допомоги, так і посилення санкцій, а також на шляху України до повноправного членства в ЄС. Бо сьогодні Україна бореться не лише за себе, а й за весь вільний світ», – резюмувала Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, у понеділок, 11 квітня, Україна і Литва уклали договір про співпрацю у сфері захисту українських дітей, що постраждали від війни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також