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США поки що не підтверджують хімічну атаку в Маріуполі, Британія перевіряє

В Білому домі наголошують, що раніше попереджали про таку ймовірність

США поки що не підтверджують хімічну атаку в Маріуполі, Британія перевіряє
Фото: Маріупольська міська рада

Сполучені Штати поки що не підтвердили застосування хімічної зброї в Маріуполі. Але раніше попереджали українців, що Росія може застосувати хімічні агенти в цьому південно-східному українському місті, цитує CNN речника Держдепартаменту Неда Прайса.

«До сьогодні у нас була достовірна інформація про те, що росіяни, можливо, готувалися використовувати агенти, хімічні агенти, потенційно сльозогінний газ, змішаний з іншими агентами, як частину плану щодо послаблення обороноздатності українських військових та цивільних, які лишилися в Маріуполі», – сказав Прайс.

«Ми поділилися цією інформацією з нашими українськими партнерами. Ми поговоримо з ними напряму і спробуємо визначити, що саме сталося. І як тільки будемо мати впевненість, повідомимо, що це було або могло бути», - сказав Нед Прайс.

Також Британія перевіряє інформацію щодо застосування росіянами хімічної зброї в Маріуполі. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс написала у Twitter.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми з партнерами терміново працюємо над перевіркою деталей. Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна та його режиму відповіді", - написала Ліз Трасс.

Учора увечері полк "Азов", який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що російські пропагандисти поширюють заяву одного із ватажків так званої "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу. Тому доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю.

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