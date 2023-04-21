Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб пішов у відставку через звинувачення у булінгу

Розслідування підтвердило, що дві із восьми скарг щодо булінгу були виправданими.

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб пішов у відставку після завершення розслідування звинувачень у булінгу.

Про це він повідомив у Twitter.

“Я закликав провести розслідування і зобов’язався піти у відставку, якщо воно виявить будь-які факти знущань. Я вважаю, що важливо дотримати своє слово”, – написав Домінік Рааб.

Він зауважив, що розслідування відхилило всі звинувачення, крім двох, і дійшло висновку, що чиновник жодного разу за чотири з половиною роки не лаявся і не кричав на когось, не кажучи вже про те, щоб кидати що-небудь або іншим чином фізично залякувати когось, а також навмисно не прагнув нікого принизити.

Він вважає, що розслідування створило небезпечний прецедент, встановивши низьку планку для звинувачення в булінгу.

Раніше британські ЗМІ повідомляли про вісім скарг на його поведінку, коли політик виконував обов’язки міністра закордонних справ, міністра з питань Brexit і міністра юстиції. Незалежне розслідування підтвердело правомірність деяких із цих звинувачень.

Нагадаємо, британський прем’єр може звільнити свого заступника через звинувачення у цькуванні. З уряду Ріші Сунака через порушення пішло вже два високопоставлені чиновники.