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Залужний зустрівся зі своїм латвійським колегою Калниньшем

Голова латвійської армії вперше відвідав Україну з офіційним візитом.

Залужний зустрівся зі своїм латвійським колегою Калниньшем
Фото: пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем Національних Збройних Сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ.

“Розповів про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння”, - йдеться у повідомленні.

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Сторони домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.

Зазначається, що командувач Національних Збройних Сил Латвійської Республіки вперше з офіційним візитом відвідав Україну.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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