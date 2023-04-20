Залужний зустрівся зі своїм латвійським колегою Калниньшем

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем Національних Збройних Сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ.

“Розповів про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння”, - йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.

Зазначається, що командувач Національних Збройних Сил Латвійської Республіки вперше з офіційним візитом відвідав Україну.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.