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"Вагнерівці" безуспішно просили зброю в Китаю, а в Туреччини надіялися придбати дрони і системи РЕБ, - FT

Про це свідчать секретні документи Міністерства оборони США, які потрапили в мережу.

"Вагнерівці" безуспішно просили зброю в Китаю, а в Туреччини надіялися придбати дрони і системи РЕБ, - FT
Фото: скрін відео

ПВК "Вагнер" на початку 2023 року зверталася до Китаю з проханням надати зброю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Видання зсилається на секретні документи Міністерства оборони США, які потрапили в мережу.

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Однак станом на початок січня китайська сторона не передала жодної зброї, навіть для випробувань. Також Китай не мав жодних контактів із "вагнерівцями".

FT зазначило, що звернення російської приватної військової компанії до Китаю вказує на те, що ПВК принаймні частково було впевнене у відкритості  Пекіна до надання зброї для РФ.

Водночас "вагнерівці" спробували домовитись про закупівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичних артилерійських установок. Але теж безуспішно.

Натомість ПВК вдалося придбати зброю в Сирії та Білорусі.

Згідно з одним із документів Пентагону, на початок січня 2023 року Білорусь поставила 50% обіцяної зброї, а також запропонувала надіслати "вагнерівцям" 300 тисяч снарядів для гранатометів ВОГ-17. У Сирії бойовики придбали шість гранатометів СПГ-9 і 180 гранат.

Нагадаємо, Україна та США працюють над позбавленням ПВК “Вагнер” ресурсів для фінансування бойових дій в Україні.

Тим часом Швейцарія ввела санкції проти ПВК “Вагнер” та РІА ФАН. Вони набули чинності з 18:00 20 квітня.

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