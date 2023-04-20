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Опитування у Франції показало, що ультраправа Ле Пен популярніша за Макрона

Наступні президентські вибори відбудуться у 2027 році, Макрон балотуватися вже не зможе.

Опитування у Франції показало, що ультраправа Ле Пен популярніша за Макрона
Фото: EPA/UPG

Марін Ле Пен, яка очолює ультраправу партію “Національне об'єднання” у Національній асамблеї Франції, популярніша, ніж президент Еммануель Макрон.

Такими є результати опитування Ifop для Paris Match, пише Bloomberg.

На запитання, кому з двох осіб вони віддають перевагу, 47% опитаних обрали Ле Пен, а 42% − Макрона.

Ле Пен була популярнішою серед жінок: 52% обрали дворазову кандидатку на посаду президента, яка посіла друге місце, порівняно з 41%, що віддав перевагу французькому лідеру.

У лівому угрупованні Nupes більшість прихильників Комуністичної партії та партії “Нескорена Франція” віддають перевагу Ле Пену, тоді як прихильники “Зелених” та соціалістів підтримують Макрона.

Ifop опитав 1000 дорослих 18-19 квітня після телевізійного виступу Макрона в понеділок увечері. 

Окреме опитування такої ж кількості респондентів, проведене для газети Le Journal du Dimanche, показало, що 76% не довіряють президенту щодо покращення ситуації в країні, зокрема в галузі охорони здоров’я та освіти. 

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Ле Пен двічі програвала Макрону у другому турі президентських виборів − у 2017 та торік. Наступні президентські вибори відбудуться у 2027 році, коли Макрон, який викликав гнів французів через вкрай непопулярну пенсійну реформу, не зможе балотуватися через обмеження термінів.

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