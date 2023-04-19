Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України П'єр Хайльбронн прибув із візитом до Києва.

Про це повідомив у Твіттері сам спеціальний посланник Франції

“Повернувшись до Києва як спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови Україні, я зустрінуся з українськими колегами найближчими днями”, - написав Хайльбронн.

Він додав, що візит має на меті обговорення міжнародної стратегії відновлення України.

Back in Kyiv as France’s Special Envoy for #Ukraine’s Relief and Reconstruction, I will meet all relevant Ukrainian colleagues in the next few days to discuss the international strategy to #RebuildUkraine. 🇫🇷 🇺🇦 #togetherwithUkraine pic.twitter.com/q1y16lqwbS — Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) April 19, 2023

Нагадаємо, Франція буде допомагати Україні інтегруватись в систему охорони здоров’я ЄС.