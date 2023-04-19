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Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України П'єр Хайльбронн прибув із візитом до Києва

Франція продовжує допомагати Україні відновлюватись після російських атак.

Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України П'єр Хайльбронн прибув із візитом до Києва
Фото: П'єр Хайльбронн

Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України П'єр Хайльбронн прибув із візитом до Києва.

Про це повідомив у Твіттері сам спеціальний посланник Франції

“Повернувшись до Києва як спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови Україні, я зустрінуся з українськими колегами найближчими днями”, - написав Хайльбронн.

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Він додав, що візит має на меті обговорення міжнародної стратегії відновлення України.

Нагадаємо, Франція буде допомагати Україні інтегруватись в систему охорони здоров’я ЄС.

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