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РФ планує вивезти "на відпочинок" понад 26 тис. українських дітей

Для цього будуть використані понад 600 таборів окупантів.

РФ планує вивезти "на відпочинок" понад 26 тис. українських дітей
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росія хоче депортувати понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

Про це заявила заступник керівника уряду РФ Тетяна Голікова, повідомляє РБК-Україна.

"Йдеться про 631 табір на базі освітніх організацій із денним перебуванням дітей. Це зможе залучити до відпочинку 20 тисяч дітей. І ще 6 тисяч дітей із нових регіонів відпочинуть в інших суб'єктах РФ, зокрема на Чорному морі", - заявила вона.

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Раніше повідомлялось, що військові Росії планують вивезти майже три тисячі дітей з території тимчасово окупованої Луганської області.

Служба безпеки України задокументувала факти насильницького вивезення росіянами більше 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом "добровільної евакуації". 

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