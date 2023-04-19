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Росіяни перекидають через Маріуполь підкріплення на Бердянськ і Волноваху

Зафіксовано рух особового складу.

Росіяни перекидають через Маріуполь підкріплення на Бердянськ і Волноваху
Фото: Петро Андрющенко

Через Маріуполь рухається підкріплення для окупаційних військ у напрямку Бердянська та Волновахи.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, розмістивши відео з зафіксованою технікою ворога. 

За його словами, зафіксовано рух особового складу.

"Продовжується тенденція переміщення невеликої кількості окупантів та легкої техники через Маріуполь в бік Новоазовська та далі на північ в напрямку Волновахи. Зафіксовано постачання танків Т-72 через центр Маріуполя в бік Мангуша та далі в напрямку Бердянська", - повідомив Андрющенко.

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Раніше повідомлялось, що російські військові встановили кілька рядів захисних споруд, так званих “зубів дракона” за тимчасово захопленим Маріуполем, у напрямку Бердянська.

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