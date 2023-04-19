Міжнародний інвестиційний банк, який потрапив під санкції США, йде з Угорщини та ЄС до Росії

Міжнародний інвестиційний банк (International Investment Bank), який потрапив під санкції США, переносить свою штаб-квартиру з Угорщини до Росії.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

"У зв'язку з санкціями США та внесенням Міжнародного інвестиційного банку до переліку US OFAC SDN, Банк в даний час позбавлений можливості проведення фінансових операцій", - зазначено в повідомленні.

Оскільки після застосування американських санкцій Угорщина ухвалила рішення припинити свою участь у банку, то немає підстав для подальшої роботи фінустанови у цій країні та Євросоюзі.

Також банк почав перенесення операцій та функцій штаб-квартири з Угорщини до РФ і пропонує угорському уряду розпочати денонсацію угоди про місцеперебування ІІВ в Угорщині, яка була укладена 5 лютого 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно США наклали санкції на угорський Міжнародний інвестиційний банк, пов’язаний з Росією. Західні чиновники побоюються, що фінустанова може бути використана для операцій російської розвідки в Європі.