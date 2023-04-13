США ввели санкції проти угорського банку, який РФ може використовувати для операцій розвідки

Сполучені Штати наклали санкції на угорський Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), пов’язаний з Росією, що ознаменувало новий спад у відносинах Будапешту з Вашингтоном.

Про це пише Politico.

“Присутність банку в Угорщині викликала гнів західних чиновників, які побоюються, що банк може бути використаний для операцій російської розвідки в Європі”, − зазначає видання.

Виступаючи перед журналістами в Будапешті в середу вдень, посол США в Угорщині Девід Прессман сказав, що Вашингтон неодноразово ділився інформацією з угорськими колегами про те, як Росія може використовувати банк для розширення свого впливу, але безуспішно.

“На відміну від інших союзників по НАТО, які раніше співпрацювали з цією російською організацією, Угорщина відкинула занепокоєння уряду Сполучених Штатів щодо ризиків, які представляє для альянсу її подальша присутність”, – сказав посол.

МІБ був створений у 1970 році для сприяння торгівлі всередині радянського блоку та переніс свою штаб-квартиру з Москви до Будапешта в 2019 році попри занепокоєння союзників Угорщини.

США також покарають трьох осіб, пов’язаних з керівництвом банку, − колишнього голову правління Миколу Косова, громадянина Росії, і двох нинішніх керівників вищої ланки: угорця Імре Ласлоцкі і росіянина Георгія Потапова.

Хоча Угорщина є членом НАТО і ЄС, посадовці США протягом останнього десятиліття висловлювали щораз більшу стурбованість кроками прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо централізації влади всередині країни та налагодження тісніших зв’язків з Москвою та Пекіном за кордоном.

Але відносини значно погіршилися з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Діячі, близькі до Орбана, просували вдома антиамериканські наративи в російському стилі, що викликало обурення серед західних партнерів.

На відміну від більшості своїх союзників по НАТО, Будапешт підтримує відносини з Кремлем, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Москву на початку цього тижня для переговорів щодо поставок газу, зборів за транзит нафти та поточного проєкту атомної електростанції.

Крім того, Угорщина разом із Туреччиною все ще блокує заявку Швеції на вступ до НАТО − рішення, яке роздратувало та збентежило багатьох союзників.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, який загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.