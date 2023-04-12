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Блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО дратує західних чиновників, - Politico

Угорщина йде за Туреччиною у питаннях НАТО.

Блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО дратує західних чиновників, - Politico
Фото: EPA/UPG

Західні чиновники здивовані і роздратовані політикою Віктора Орбана, який блокує вступ Швеції до НАТО. 

Про це повідомляє Politico.

Хоча Угорщина і підписала вступ Фінляндії до НАТО незадовго до того, як це зробила Туреччина, західні союзники сприймають прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана набагато менш серйозно, ніж президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

“Є “нульове розуміння” щодо позиції Будапешта щодо членства Швеції в НАТО, сказав високопоставлений європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити внутрішню динаміку альянсу”, - йдеться у повідомленні видання.

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Високопоставленне угорське джерело Politico також повідомляє, що вся позиція Будапешта щодо вступу до НАТО за останні місяці була пов’язана з дружніми відносинами уряду з турецьким Ердоганом.

Зокрема, коли мова заходить про вступ до НАТО, “позиція Угорщини фундаментально сформована перевагами Туреччини”.

Втім, угорські офіційні особи відкидають будь-які подібні ідеї, як і підозри, що Угорщина може тиснути на Швецію.

Шведські чиновники вважають, що Угорщина, швидше за все, ратифікує вступ Швеції до НАТО на кілька днів раніше Туреччини.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто приїхав з візитом до Москви для обговорення питання постачання його країні газу, нафти та ядерного палива.

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