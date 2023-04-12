Італія ввела надзвичайний стан через мігрантів

У 2023 році до країни прибуло близько 31 300 мігрантів, порівняно з 7 900 за аналогічний період торік.

Кабінет міністрів Італії у вівторок оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції унаслідок різкого зростання потоків мігрантів через Середземне море.

Про це пише Reuters.

Надзвичайний стан буде підтримано початковим фінансуванням у розмірі 5 мільйонів євро, він триватиме шість місяців.

“Нехай буде зрозуміло, що ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського союзу”, – заявив міністр цивільного захисту країни Нелло Мусумечі.

За словами джерела в уряді, цей захід дозволить правому уряду Джорджи Мелоні швидше повернути додому тих, кому не дозволено залишатися в Італії, посиливши накази про ідентифікацію та видворення.

Уряд, який перебуває при владі з жовтня, зобов'язався приборкати масову імміграцію, але, за даними міністерства внутрішніх справ, у 2023 році до Італії прибуло близько 31 300 мігрантів, порівняно з 7 900 за аналогічний період минулого року.

У понеділок берегова охорона врятувала життя 1200 мігрантів.

Після смертельної аварії корабля біля південноіталійського регіону Калабрія наприкінці лютого Мелоні закликала Європейський Союз зробити більше для припинення нелегальної імміграції, у той час як Італія посилила кримінальну відповідальність для контрабандистів людей.

“Це правильно, що міністерство внутрішніх справ та інституції повинні мати спеціальні повноваження для вирішення та управління складною ситуацією, яка додає навантаження на деякі південні регіони”, − сказав губернатор Калабрії Роберто Очіуто.