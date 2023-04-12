Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСвіт

Китай зафіксував першу в світі смерть людини від пташиного грипу H3N8, − ВООЗ

Цей тип вірусу рідко зустрічається серед людей, але моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим через їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.

Китай зафіксував першу в світі смерть людини від пташиного грипу H3N8, − ВООЗ
Фото: З відкритих джерел

Китай зафіксував першу в світі смерть людини від пташиного грипу H3N8. Про це пише Reuters з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Китаянка стала першою людиною, яка померла від типу пташиного грипу, який рідко зустрічається серед людей. 

56-річна жінка з південної провінції Гуандун була третьою людиною, інфікованою підтипом H3N8 пташиного грипу, йдеться у заяві ВООЗ. 

Усі випадки були в Китаї, перші два зареєстрували минулого року. 

Центр контролю та профілактики захворювань провінції Гуандун повідомив про третє зараження наприкінці березня, але не надав подробиць смерті жінки. За словами ВООЗ, у пацієнтки були численні захворювання, а також контакт із живою птицею. 

Спорадичні інфікування людей пташиним грипом поширені в Китаї, де віруси пташиного грипу постійно циркулюють у величезних популяціях домашньої птиці та диких птахів. Зразки, зібрані з ринку, який відвідувала жінка до того, як вона захворіла, виявилися позитивними на грип A(H3), заявили у ВООЗ, припускаючи, що це могло бути джерелом інфекції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Випадків зараження серед близьких контактів інфікованої жінки не виявлено. 

Хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, H3N8 часто зустрічається у птахів, у яких він майже не викликає ознак захворювання. Вірус також може передаватися іншим ссавцям.

Моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим, враховуючи їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.

Нагадаємо, Екваторіальна Гвінея підтвердила вісім нових випадків захворювання на вірус Marburg – геморагічну гарячку, що вражає людей і нелюдських приматів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies