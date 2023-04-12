Китай зафіксував першу в світі смерть людини від пташиного грипу H3N8, − ВООЗ

Цей тип вірусу рідко зустрічається серед людей, але моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим через їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.

Китай зафіксував першу в світі смерть людини від пташиного грипу H3N8. Про це пише Reuters з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Китаянка стала першою людиною, яка померла від типу пташиного грипу, який рідко зустрічається серед людей.

56-річна жінка з південної провінції Гуандун була третьою людиною, інфікованою підтипом H3N8 пташиного грипу, йдеться у заяві ВООЗ.

Усі випадки були в Китаї, перші два зареєстрували минулого року.

Центр контролю та профілактики захворювань провінції Гуандун повідомив про третє зараження наприкінці березня, але не надав подробиць смерті жінки. За словами ВООЗ, у пацієнтки були численні захворювання, а також контакт із живою птицею.

Спорадичні інфікування людей пташиним грипом поширені в Китаї, де віруси пташиного грипу постійно циркулюють у величезних популяціях домашньої птиці та диких птахів. Зразки, зібрані з ринку, який відвідувала жінка до того, як вона захворіла, виявилися позитивними на грип A(H3), заявили у ВООЗ, припускаючи, що це могло бути джерелом інфекції.

Випадків зараження серед близьких контактів інфікованої жінки не виявлено.

Хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, H3N8 часто зустрічається у птахів, у яких він майже не викликає ознак захворювання. Вірус також може передаватися іншим ссавцям.

Моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим, враховуючи їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.

Нагадаємо, Екваторіальна Гвінея підтвердила вісім нових випадків захворювання на вірус Marburg – геморагічну гарячку, що вражає людей і нелюдських приматів.