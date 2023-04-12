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Унаслідок нового зіткнення на кордоні Азербайджану та Вірменії загинуло щонайменше 7 осіб

Сторони звинуватили одна одну в зіткненні.

Унаслідок нового зіткнення на кордоні Азербайджану та Вірменії загинуло щонайменше 7 осіб
Фото: ukrinform.ua

Щонайменше семеро військовослужбовців загинули у вівторок під час відновлення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією. 

Про це пише Bloomberg.

Троє азербайджанських і четверо вірменських військових загинули під час бойових дій, що “спалахнули біля немаркованого кордону країн”, повідомили міністерства оборони в Баку та Єревані. 

Сторони звинуватили одна одну в зіткненні, яке стало наймасовішим з вересня, коли з обох сторін загинуло понад 300 людей. 

Кількагодинний бій із застосуванням артилерії та великокаліберних кулеметів припинився близько 20:00 за місцевим часом, згідно з повідомленнями обох сторін. 

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Нагадаємо, 5 березня у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі сталася стрілянина. Є загиблі та поранені.

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