Унаслідок нового зіткнення на кордоні Азербайджану та Вірменії загинуло щонайменше 7 осіб

Щонайменше семеро військовослужбовців загинули у вівторок під час відновлення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією.

Про це пише Bloomberg.

Троє азербайджанських і четверо вірменських військових загинули під час бойових дій, що “спалахнули біля немаркованого кордону країн”, повідомили міністерства оборони в Баку та Єревані.

Сторони звинуватили одна одну в зіткненні, яке стало наймасовішим з вересня, коли з обох сторін загинуло понад 300 людей.

Кількагодинний бій із застосуванням артилерії та великокаліберних кулеметів припинився близько 20:00 за місцевим часом, згідно з повідомленнями обох сторін.

Нагадаємо, 5 березня у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі сталася стрілянина. Є загиблі та поранені.