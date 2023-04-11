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Кулеба провів розмову зі своєю канадською колегою

Міністри обговорили, зокрема, майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. 

Кулеба провів розмову зі своєю канадською колегою
Мелані Джолі, голова МЗС Канади
Фото: Melanie Jolie facebook

Міністри закордонних справ України та Канади, Дмитро Кулеба та Мелані Джолі, провели телефонну розмову.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він розповів, що у розмові обговорили шляхи прискорення безпекової допомоги Канади для України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. 

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“Я вдячний Канаді за підтримку України”, – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову.

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