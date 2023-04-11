Кулеба провів розмову зі своєю канадською колегою

Міністри закордонних справ України та Канади, Дмитро Кулеба та Мелані Джолі, провели телефонну розмову.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він розповів, що у розмові обговорили шляхи прискорення безпекової допомоги Канади для України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.
“Я вдячний Канаді за підтримку України”, – зазначив Кулеба.
In our today’s call, @MelanieJoly and I discussed ways to expedite Canada’s security assistance for Ukraine and the upcoming NATO summit in Vilnius. I am grateful to Canada for standing with Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову.