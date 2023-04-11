Журналісти також виявили, що сам нардеп живе у незадекларованому маєтку.

Журналісти видання Bihus.Info з’ясували, що сім’я члена депутатської групи “Платформа за життя та мир” (екс-ОПЗЖ) у Верховній Раді Суто Мамояна за 2022 рік придбала 13 автомобілей на суму понад 1,3 млн доларів. Також журналісти виявили, що нардеп проживає у дорогому незадекларованому маєтку, оформленому на батьків.

Згідно з опублікованими декларація нардепа Суто Мамояна, станом на 2020-й рік він володів автомобілями Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року та двома Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 років. Вартість “крузаків” при купівлі, за його словами, становила 800 доларів (вісімсот доларів) кожен. Зараз їх у його власності немає, а депутат пересувається автомобілями, записаними на родичів.

Останнім часом нардеп використовує Mercedes-Benz S500L 2020-го року, придбаний новим. Оформлено німецький седан на його двоюрідного брата – Темура Сутка. Такий нині коштує $172 тис. Супроводжує Суто Мамояна Toyota Land Cruiser 300, придбаний новим на початку вересня 2022-го року. Такий коштує близько $90 тис. Позашляховик оформлено на дядька нардепа.

Також журналісти фіксували це авто в урядовому кварталі у день пленарного засідання Верховної Ради у “компанії” ідентичного позашляховика – теж орієнтовною вартістю $90 тис. і теж оформленого на дядька Суто Мамояна, але вже у жовтні 2022-го року.

Окрім цього, на дядька нардепа у червні 2022-го року оформлено новий Lexus LX500d вартістю мінімум $133 тис.

Також у вересні та жовтні 2022-го року на родичів Суто Мамояна було оформлено ще два Toyota Land Cruiser 300 загальною вартістю близько $180 тис.

Крім цього, батько, кузени та дядько нардепа впродовж 2022-го року обросли чотирма седанами Toyota Camry. Одна Toyota звичайна вартістю від $31 тис. і три з гібридною силовою установкою за мінімум $37 тис. кожна. Загальна ринкова вартість чотирьох – від $141 тис.

Наприкінці 2022-го, напередодні Нового року, автопарк сім’ї Суто Мамояна поповнився також преміальним мікроавтобусом Mercedes-Benz V300D. Ціни на нові такі стартують з $118 тис.

Також журналісти зафіксували свіжий Mercedes-Benz S400L, оформлений у травні 2022-го року на жінку з прізвищем Мамоян. Ним користується чоловік, якого журналісти неодноразово фіксували в місцях перебування Суто Мамояна. Такий Mercedes коштує від $136 тис.

На ту ж жінку у серпні 2022-го року оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го року випуску. Ціни на цю модель розкішного седана стартують від $260 тис. У цьому авто журналісти також фіксували згаданого вище чоловіка з оточення Мамояна.

Ще один Mercedes у сім’ї Суто Мамояна – придбаний у жовтні 2022-го року новенький G63 AMG вартістю мінімум $225 тис. Оформлений на чоловіка на ім’я Сінот Мамоян. Журналісти фіксували за кермом цього авто все того ж водія.

Згідно останньої поданої Мамояном декларації (за 2020-й рік,) нардеп проживав у квартирі дядька, а також має дві квартири площею 125 м. кв кожна, подаровані мамою. Задекларована вартість кожної – 500 тис. грн.

Однак журналісти зафіксували виїзди нардепа з домоволодіння на лівому березі Києва. Це територія загальною площею 132 сотки. Земля з 2014-го року належить батькам нардепа. Там же на них оформлено “садові будинки” площею 110 та 270 м. кв (за документами).

Насправді ж на території розташовані два великі маєтки, декілька гаражів на десяток автомобілів, фонтани, альтанка, гостьовий та двоповерховий сторожовий будинки.

Через дорогу розташований ще один маєток на ділянці 48 соток. Земля належить двом кузенам нардепа, а на одного з них записано “садовий будинок” площею 134 м.кв.

За приблизними оцінками, загальна ринкова вартість ділянок батьків та кузенів Суто Мамояна – $480 тис., а вартість одного з трьох будинків може сягати $1 000 000.

Зі свого боку журналістка Аліса Юрченко зауважила, що цей нардеп не подав самостійно жодного законопроекту за 4 роки, а всі можливості взяти слово у Верховній Раді передавав партнеру Віктора Медведчука - Нестору Шуфричу. Натомість основний час в Києві депутат проводить за прогулянками в ТЦ Аркадія. І ці прогулянки-зустрічі-телефонні розмови “більше нагадують якусь кримінальну тусовку, ніж робочий час законотворця”.

“Ще одне “робоче місце” народного депутата - в київському ресторані Ішак (ресторан росіянина, напередодні 24 лютого переписаний на іншу особу, яка ресторанами не займалася, а торгує одягом в інтернеті). Як показав першим (журналіст, - ред.) Михайло Ткач, і як фіксували ми весь березень, в ресторані народний депутат України системно зустрічається з колишнім оточенням Януковича, так і не покараним за найбрутальніші корупційні оборудки. Наприклад, з керівником Держуправління справами Януковича. А ще зустрічався з чинним керівником фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією”, - написала Аліса Юрченко.

Нагадаємо, раніше видання Bihus. info повідомляло, що нардеп Шуфрич володіє майном, що записане на підставних осіб. Статки депутата і його родичів розташовані в багатьох областях України.

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