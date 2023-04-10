Голосування за висловлення недовіри голові Рахункової палати може відбутися на найближчому засіданні ВР

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував народним депутатам визначитися шляхом голосування стосовно висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Якщо постанова про недовіру набере достатню кількість голосів, Пацкана буде звільнено, повідомив нардеп Павло Фролов ("Слуга народу").

Фролов заявив, що Пацкан пролобіював "поправки про зняття верхньої межі оплати праці для Голови та членів Палати, що дозволило кошти бюджету, передбачені для апарату, спрямовувати на виписування собі премій. Після цього, недоукомплектування кадрів стало системним явищем і за усі ці 5 років в Палаті не було і немає жодного повноцінного керівника аудиторського департаменту".

За його словами, Єврокомісія у Звіті про виконання Україною євроінтеграційних зобовʼязань несхвально оцінила євроінтеграцію Рахунковою палатою.

Фролов також розкритикував роботу РП за рік повномасштабного вторгнення, і заявив, що кількість проведених аудитів, що є головною спеціалізацією Палати, впала ще більше з 50-ти до 20-ти.

"Кримінальні справи, фігурантом яких виступає пан Пацкан, завдають непоправних втрат репутації вищого органу аудиту, унеможливлюють його ефективну роботу та аудит діяльності антикорупційних органів НАБУ та САП", – додав нардеп.

В грудні 2022 року Верховна Рада не змогла звільнити Пацкана з посади. За постанову було 215 із 226 мінімально необхідних голосів. Як повідомив LB.ua один з депутатів ВР, “не змогли зібрати необхідну кількість голосів через відкликання заяви Пацканом. Мовляв, тоді це не за регламентом”.

24 жовтня Пацкан отримав підозру в справі, що стосується 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. гривень. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою.