У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Вербну неділю ПЦУ проводить службу у Києво-Печерській Лаврі
У Вербну неділю ПЦУ проводить службу у Києво-Печерській Лаврі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам вже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаПолітика

Процес підтвердження, чи знаходиться людина в полоні, займає багато часу, - Зарівна

Завдання Координаційного Штабу - витягнути всіх. 

Процес підтвердження, чи знаходиться людина в полоні, займає багато часу, - Зарівна
Фото: Пресслужба

Офіс президента, згідно з рішенням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, не повідомляє кількість українських військових, що знаходяться в російському полоні. Про це в інтерв’ю “Голос Америки” заявила радниця глави Офісу президента Дар’я Зарівна. 

“Згідно з Женевською конвенцією щодо поводження з військовополоненими, в Україні створили Національне інформаційне бюро, реєстр зниклих безвісти, тих, хто знаходиться у полоні, і померлих. По всіх людях, які знаходяться у цьому реєстрі (полонених - ред.), іде нон-стоп робота, завдання - витягнути всіх. Тому все, що можу сказати - робота йде, працюємо”, - заявила Зарівна.

За її словами, до підтвердження інформації про находження в полоні залучений Міжнародний Комітет Червоного Хреста, також інформацію надають військові, що повернулися з полону в Росії.  

“Процес підтвердження, чи знаходиться людина в полоні займає досить багато часу. Є така штука, що росіяни дуже багатьох не підтверджують і ховають інформацію. В цьому питанні обміни є дуже корисними, допомагають, тому що з кожним колишнім військовополоненим ми спілкуємося, збираємо інформацію, хто де кого бачив, хто де знаходиться, по крихтах”, - зазначила радниця глави ОП. 

При цьому Зарівна додала, що наші військовополонені “розкидані по різних установах по всій території Росії”

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies