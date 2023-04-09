Процес підтвердження, чи знаходиться людина в полоні, займає багато часу, - Зарівна

Офіс президента, згідно з рішенням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, не повідомляє кількість українських військових, що знаходяться в російському полоні. Про це в інтерв’ю “Голос Америки” заявила радниця глави Офісу президента Дар’я Зарівна.

“Згідно з Женевською конвенцією щодо поводження з військовополоненими, в Україні створили Національне інформаційне бюро, реєстр зниклих безвісти, тих, хто знаходиться у полоні, і померлих. По всіх людях, які знаходяться у цьому реєстрі (полонених - ред.), іде нон-стоп робота, завдання - витягнути всіх. Тому все, що можу сказати - робота йде, працюємо”, - заявила Зарівна.

За її словами, до підтвердження інформації про находження в полоні залучений Міжнародний Комітет Червоного Хреста, також інформацію надають військові, що повернулися з полону в Росії.

“Процес підтвердження, чи знаходиться людина в полоні займає досить багато часу. Є така штука, що росіяни дуже багатьох не підтверджують і ховають інформацію. В цьому питанні обміни є дуже корисними, допомагають, тому що з кожним колишнім військовополоненим ми спілкуємося, збираємо інформацію, хто де кого бачив, хто де знаходиться, по крихтах”, - зазначила радниця глави ОП.

При цьому Зарівна додала, що наші військовополонені “розкидані по різних установах по всій території Росії”.