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Україна не має інформації щодо місць утримання полонених захисників

Проте немає жодних ілюзій стосовно умов їхнього утримання. 

Україна не має інформації щодо місць утримання полонених захисників
Обмін полоненими, ілюстративне фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не володіє офіційною інформацією щодо місць утримання полонених українських захисників.

Про це Координаційний штаб повідомив у Telegram.

На зустрічі з родинами військовополонених представник Штабу зазначив, що офіційної інформації про їх місце перебування немає.

“Але ми докладаємо зусиль, щоб звільняти військовослужбовців зі всіх місць утримань, де вони перебувають у полоні. Він додав, що немає жодних ілюзій стосовно умов їхнього утримання, а МКЧХ має доступ далеко не до всіх таборів і колоній”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення з полону вдалося звільнити 2 005 українців.

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