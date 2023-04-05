Україна не має інформації щодо місць утримання полонених захисників

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не володіє офіційною інформацією щодо місць утримання полонених українських захисників.

Про це Координаційний штаб повідомив у Telegram.

На зустрічі з родинами військовополонених представник Штабу зазначив, що офіційної інформації про їх місце перебування немає.

“Але ми докладаємо зусиль, щоб звільняти військовослужбовців зі всіх місць утримань, де вони перебувають у полоні. Він додав, що немає жодних ілюзій стосовно умов їхнього утримання, а МКЧХ має доступ далеко не до всіх таборів і колоній”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення з полону вдалося звільнити 2 005 українців.