З початку широкомасштабної війни з російського полону вдалося повернути 2 005 українців.

Додому з російського полону повернулося ще 12 українців – 10 військових і двоє цивільних. Серед них п’ятеро важкопоранених.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернули двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема, 518-го окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

“24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників”, – наголошують у Координаційному штабі.

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону вдалося звільнити вже 2 005 українців.

Нагадаємо, 24 березня додому вдалося повернути 83 полеглих захисників. 7 березня Україна повернула додому 130 бійців, майже всі вони мали поранення чи захворювання.