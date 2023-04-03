Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали "новими й новими фейками про взяття Бахмута".
Про це йдеться в дописі Сирського у телеграмі.
Командувач ОСУВ "Хортиця" зустрівся з солдатами і командирами, що, за його словами, зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників".
Сирський підкреслив, що "вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів".
"Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії", – зазначив командувач Сухопутних військ.
Нагадаємо, російські пропагандисти поширили фейкову "методичку" для українських журналістів щодо висвітлення ситуації в Бахмуті. Також власник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив про "взяття міста" й присвяту цього підірваному вчора у Петербурзі російському пропагандистові.
Днями ЗСУ ліквідували за добу на Бахмутському напрямку 131 окупанта та поранили ще 139.