"Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії", – наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали "новими й новими фейками про взяття Бахмута".

Про це йдеться в дописі Сирського у телеграмі.

Командувач ОСУВ "Хортиця" зустрівся з солдатами і командирами, що, за його словами, зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників".

Фото: Telegram/Сирський

Фото: Telegram/Сирський

Сирський підкреслив, що "вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів".

"Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії", – зазначив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили фейкову "методичку" для українських журналістів щодо висвітлення ситуації в Бахмуті. Також власник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив про "взяття міста" й присвяту цього підірваному вчора у Петербурзі російському пропагандистові.

Днями ЗСУ ліквідували за добу на Бахмутському напрямку 131 окупанта та поранили ще 139.