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Столтенберг: позиція НАТО залишається незмінною – Україна стане членом Альянсу

Також НАТО шукає можливості розвитку політичних відносин з Україною.

Столтенберг: позиція НАТО залишається незмінною – Україна стане членом Альянсу
Фото: nato.int

Позиція НАТО щодо заявки України про членство в Альянсі “залишається незмінною” і полягає в тому, що Україна стане членом Альянсу.

Про це пише Guardian з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга.

За словами генсека НАТО, наразі найважливішим є “забезпечити перевагу" України як суверенної і незалежної нації в Європі.

“Тому першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є підтримка та подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України”, – зазначив Столтенберг.

За його словами, НАТО також шукає можливості розвитку політичних відносин з Україною та розширенням своєї роботи над більш довгостроковими реформами в інституційній розбудові.

“Надзвичайно важливо надалі демонструвати, що двері НАТО залишаються відкритими, як ми це зробимо завтра, коли Фінляндія стане повноправним членом. Як ми це робимо, коли завершуємо процес вступу Швеції, сподіваюся, найближчим часом”, – наголосив Столтенберг.

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Нагадаємо, генсек НАТО має намір скликати засідання Комісії Україна-НАТО, яке може відбутися вже на початку квітня.

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