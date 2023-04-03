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У Кривому Розі стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку

Постраждали 10 осіб, зокрема одна дитина.

У Кривому Розі стався вибух газу в п'ятиповерховому будинку
Фото: ДСНС

У місті Кривий Ріг стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв полку "Азов".

Про це повідомила пресслужба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що в трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. О 07:42 займання локалізовано та о 08:12 ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито скло у вікнах другого під'їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено.

Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, із них чотирьох осіб за допомогою спеціальної техніки та шістьох осіб сходовими клітками.

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Постраждали 10 осіб, зокрема одна дитина. У сімох - ситуаційна реакція, від госпіталізації відмовилися. Госпіталізовані троє травмованих: чоловік, 1956 року народження, який дістав опіки тіла, та дві жінки, 1969 і 1932 років народження, які дістали гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 23 березня ву місті Кропивницький в багатоповерховому житловому будинку стався вибух газу. В результаті постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню. Ще двох людей врятовано.

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