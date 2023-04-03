Вибухівка здетонувала у нього в руках.

Поблизу села Шляхове Бериславської громади місцевий житель підірвався на російській вибухівці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках", – сказано у повідомленні.

Чоловік отримав надто тяжкі травми через детонацію вибухівки та загинув на місці. Мешканцям нагадують, що значна більшість територій Херсонської області усіяна російськими мінами, розтяжками та боєприпасами. З огляду на це необхідно бути максимально обережними, аби уникнути трагедії.

Нагадаємо, що 1 квітня на Херсонщині у лікарні помер електромонтер, який за день до того підірвався на залишеній росіянами вибухівці. Він був одним із трьох членів команди, що підірвалися під час відновлення мереж. Двоє його колег загинули також.