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​СБУ затримала жителя Закарпаття за розпалювання антисемітських настроїв у регіоні

Зловмисник раніше проживав у Північній Осетії (РФ), тож перевіряють його зв'язки з російськими спецслужбами.

​СБУ затримала жителя Закарпаття за розпалювання антисемітських настроїв у регіоні
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала жителя Закарпаття, який погрожував очільнику місцевої єврейської громади.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисник до 2014 року тимчасово проживав на території Північної Осетії (РФ). Наразі співробітники Служби безпеки детально вивчають зв’язки чоловіка з російськими спецслужбами.

Як повідомили в СБУ, торік у грудні затриманий приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Також він надіслав лідеру єврейської громади "авторську" псевдонаукову працю, в якій "обґрунтовує" свою ненависть до цієї національності.

"Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ. Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях", – розповіли в СБУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Згодом документ підписав Президент Володимир Зеленський.

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