Зловмисник раніше проживав у Північній Осетії (РФ), тож перевіряють його зв'язки з російськими спецслужбами.

Служба безпеки України затримала жителя Закарпаття, який погрожував очільнику місцевої єврейської громади.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник до 2014 року тимчасово проживав на території Північної Осетії (РФ). Наразі співробітники Служби безпеки детально вивчають зв’язки чоловіка з російськими спецслужбами.

Як повідомили в СБУ, торік у грудні затриманий приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Також він надіслав лідеру єврейської громади "авторську" псевдонаукову працю, в якій "обґрунтовує" свою ненависть до цієї національності.

"Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ. Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях", – розповіли в СБУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Згодом документ підписав Президент Володимир Зеленський.