На Херсонщині помер електромонтер, який вчора підірвався на російській міні

На Херсонщині у лікарні помер електромонтер, що напередодні підірвався на російській міні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«У лікарні від отриманих травм помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення у Посад-Покровському», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 31 березня поблизу села Посад-Покровське на Херсонщині на російській міні підірвався автомобіль із трьома працівниками обленерго. Вони працювали над відновленням електромереж. Двоє чоловіків загинули на місці.

Ледь не щодня мирні українці підриваються на залишених росіянами мінами. Днями в Херсонській області за добу через підрив постраждали четверо цивільних.