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Росія почала головувати у Радбезі ООН

Головування в Радбезі щомісяця змінюється почергово між його членами.

Росія почала головувати у Радбезі ООН
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розмовляє з послом РФ в ООН Василем Небензею
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 квітня, Росія почала головувати в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це організація повідомила у Twitter.

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", - йдеться в повідомленні.

РФ головуватиме в Радбезі протягом місяця.

Радбез ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена. До складу Радбезу входять 10 ротованих і 5 постійних країн-членів, зокрема Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето.

Нагадаємо, напередодні Литва, Латвія та Естонія виступили із заявою проти російського головування в організації. Постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в Радбезі ООН.

Раніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН.

Головування в Радбезі щомісяця змінюється почергово між його членами. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік.

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