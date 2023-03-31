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Поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Радбезу ООН, - Білий дім

Водночас у Білому домі вважають, що Росії не місце у Раді Безпеки ООН.

Поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Радбезу ООН, - Білий дім
Карін Жан-П'єр
Фото: EPA

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна. 

У США вважають, що Росія й надалі використовуватиме своє місце в ООН для поширення дезінформації та спроб виправдати свої дії в Україні. Зокрема, військові злочини, які скоюють російські солдати.

"Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце у Раді Безпеки ООН", - зазначила Жан-П'єр.

Представниця Білого дому додала, що неприємно було б бачити головування Росії в РБ ООН, насправді це в основному церемоніальна посада, яка передається іншим членам за принципом ротації.

Зазначимо, що з 1 квітня головувати у Радбезі буде Росія. 

Нагадаємо, на минулому тижні українське МЗС відреагувало на доповіді Моніторингової місії ООН в Україні. МЗС України вважає неприпустимим покладання відповідальності на жертву агресії.

Раніше повідомлялось, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з 24 лютого 2022 року задокументувала 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних збройними силами Росії. Також Моніторингова місія за цей період зафіксувала 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими структурами.

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