Непідписана містобудівна “реформа”: як прихильники 5655 намагаються начаклувати підпис Зеленського?

Це вже третій такий захід щодо проєкту 5655, на який нам вдається потрапити, і ми простежуємо лінію маніпуляцій головних лобістів “реформи”, яка подається як панацея для відбудови України . Насправді ж ця ініціатива, розроблена в закритий спосіб, без залучення ключових стейкхолдерів, вигідна хіба забудовникам.

На цей захід Рух ЧЕСНО, який моніторить зокрема і роботу Комітету з організації державної влади та органів місцевого самоврядування, ніхто не запрошував. Форму реєстрації нам надіслали колеги із громадського сектору, і ми вирішили цю подію відвідати.

Саме цю законодавчу ініціативу вимагають ветувати українці. Під відповідною петицією швидко зібрали понад 42 000 голосів. І цю петицію Банкова ігнорує вже понад 100 днів. Хоча закон на розгляд дає не більше десяти.

Наприкінці березня у Міністерстві інфраструктури відбувся захід, присвячений проєкту містобудівної “реформи” . Рух ЧЕСНО раніше писав, що ця реформа, по суті, зроблена в інтересах забудовників і зводить нанівець роль громадян.

Фото: ЧЕСНО

Командний склад лобістів залишається незмінним:

● Нардеп і голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, вона ж очільниця профільного комітету.

● Віцепрем’єр з питань відновлення Олександр Кубраков, який може мати амбіції стати прем’єром.

● Його заступниця Наталія Козловська. Та сама Козловська, яка раніше працювала в секторі забудовників одночасно із чинним нардепом Дмитром Ісаєнком (колишня ОПЗЖ). А Ісаєнку, який теж підтримує 5655, НАБУ нещодавно вручило підозру саме через будівельну схему.

Фото: ЧЕСНО Шуляк, Кубраков, Козловська (спиною)

Сідати поряд із такою президією представниця Руху ЧЕСНО Вікторія Олійник відмовилася. До неї майже одразу підсіла прессекретарка міністерства.

“Вона розповідала ексклюзивно мені, хто зараз бере слово. І, як я розумію, принагідно моніторила, кому я що пишу в телефоні. Але я паралельно займалась законопроєктом 8061, і в чаті була переписка з родичами полонених. То це було не так цікаво і, може, не виправдало очікувань, як мені видалося”, — розповідає учасниця Руху ЧЕСНО Олійник.

Законотворці пропонують встановити для забудовників приватний контроль. Що це означає на практиці? Забудовник може створити власну фірму, яка і буде “контролювати” його діяльність. Ні прокуратура, ні органи місцевого самоврядування не будуть брати у цьому участь.

Саме цей приватний нагляд вирішує, подавати скарги на забудовника чи ні. Але все, що може приватна компанія, — це виписати припис про порушення. Якщо його не виконують — можуть звернутися до суду, а можуть і не звернутися.

На зустрічі, крім Руху ЧЕСНО, були й інші громадські організації, зокрема Transparency International та Інститут законодавчих ініціатив. TI цікавилася ризиками, які може принести приватний контроль, а IZI — містобудівною палатою.

“Питання перше — як представники Бундестагу відносяться до приватного контролю? Бо мені здається, це така штука, яка нівелює сутність самого контролю, адже замовник бере собі за гроші контролюючу організацію”, — запитував представник TI.

Шуляк зазначила, що приватний контроль має ставити підпис вже після всіх інших:

“Коли кажуть, що забудовники наймуть приватних контролерів і вони будуть підписувати все що завгодно — не будуть. Можливість притягнути до відповідальності прописана на рівні законодавства. Ми не бачимо проблем із запровадженням приватного контролю, як і не бачить їх НАЗК з самого початку. Ця проблема більш маніпулятивного характеру”.

Щодо Містобудівної палати, яку планують створити при міністерстві, то Рух ЧЕСНО раніше наголошував на тому, які можуть бути корупційні зловживання. Адже фактично при органі державної влади утворюють допоміжний орган, наділений правом виконувати наглядову функцію за діяльністю суб'єктів містобудування. Структура і порядок формування Містобудівної палати також сповнені корупційних небезпек і ризиків зловживань.

“Містобудівна палата не узгоджується зі статтею 14 закону про центральну та виконавчу владу. Консультативно-дорадчий орган створюється для підготовки рекомендацій. У той же час 5655 наділяє цей орган владними повноваженнями. Адже саме Містобудівна палата кваліфікує наявність чи відсутність порушення. І друге, ми розуміємо, що це колосальний обсяг неоплачуваної роботи і може бути купа історій з конфліктами інтересів. І ця історія, що очолює орган міністр, який сам потім і ухвалює рішення — навіщо це? Якщо це орган при комусь, то він не очолюється тим, при кому він є”, — зазначає Артем Панченко, представник IZI.

У відповідь народна депутатка Шуляк зазначила, що палата лише надаватиме рекомендації, а рішення буде ухвалювати міністерство:

“На мою особисту думку, одноособово давати міністру повноваження виводити з ринку будь-якого суб'єкта, я вважаю, тут більше ризиків, ніж робота Містобудівної палати. Якщо ви бачите, яким чином прописати цей орган, давайте пропишемо. (Чудова дискусія про те, що можна прописати в законі, після того, як народні депутати вже прийняли його у другому читанні — прим. ЧЕСНО.) Тут присутній Рух ЧЕСНО, я просила Ірину Федорів написати статтю стосовно Містобудівної палати, і ми отримали рівно нуль пропозицій, як це правильно прописати. Тому що складне питання”.

Вважаю за необхідне роз’яснити, на яких позиціях із самого початку стояв Рух ЧЕСНО. Ми не брали на себе жодних зобов’язань прописувати таємно і постатейно “реформу”. Тим більше ніхто не буде виписувати функціонал чи особливості роботи якоїсь там містобудівної палати, якщо ми не бачимо в такому інструменті при міністерстві жодної необхідності.

Що стосується пропозицій Руху ЧЕСНО, які б підсилили роль громадян у процесі містобудування, то їх навіть не розглянули.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО неодноразово виступав за ветування законопроєкту і його подальше публічне доопрацювання на базі комітету із залученням усіх стейкхолдерів. Організація ніколи не боролася і не буде боротися за монополію в законотворчому процесі. Саме тому під час цього заходу представниця Руху ЧЕСНО Олійник наголосила, що дуже важливо, щоб усі стейкхолдери, а не вибрані організації були долучені до законотворчого процесу. Саме в цьому і полягає парламентаризм.

“Я надсилаю пропозиції всім організаціям, і навіть, якщо ви знаєте, ходжу в госпіталь до військових, які втратили ноги, пояснити свою позицію”, — резюмувала Шуляк.

І тут нічого додати до того, що написав поранений військовий Олег Симороз (“Народовладдя”), якого лідерка партії провідала у шпиталі.

Симороз закликає президента ветувати проєкт і наголошує, що НАЗК не виконало свою функцію до кінця у цьому процесі:

“Вето залежить не тільки від тиску громадськості, але й від позиції західних партнерів. А їх в цьому плані турбує лише корупція. Законопроєкт корупційний, але західні партнери довіряють НАЗК, а голова НАЗК Новіков публічно багаторазово заявляв в інтерв’ю, що законопроєкт перевіряли і він не містить корупційних ризиків, крім одного, який потім виправлять. Тільки НАЗК взагалі не проводило антикорупційну експертизу редакції, що була прийнята. То звідки вони знають, є там корупційні ризики чи ні? Тобто пан Новіков свідомо обманює як українців, так і західних партнерів. Якби не цей корупційний дах від НАЗК, майже гарантовано вже давно було би вето”.

Окремо варто зауважити, що Шуляк наголосила, що “реформу” підтримує Всеукраїнська асоціація громад. Але Рух ЧЕСНО був на зустрічі з цією асоціацією і писав про те, скільки запитань і негативу викликав тоді відголосований нардепами законопроєкт.

Фото: ЧЕСНО Скрін, зроблений під час обговорення зі Всеукраїнською асоціацією громад, січень 2023 року

“Вони підтримували до прийняття, надсилали листи підтримки, а зустріч була вже після”, — пояснила свою позицію Шуляк.

Але це не що інше, як маніпуляція, оскільки про підтримку Всеукраїнської асоціації говорять у теперішньому часі, коли проєкт перебуває на розгляді для підписання в Офісі президента, і вже після прийняття та обговорення з представниками організації виникли серйозні питання та дискусії.

За всім цим може прослідкувати лише той, хто регулярно відвідує ці заходи і може зіставити факти і слова лобістів 5655. Зокрема, одну із таких зустрічей Кубраков провів наприкінці 2022 року. Туди кликали громадські організації. Але позицію цих організацій, які наголошували на ветуванні проєкту та необхідності відправити його на доопрацювання в комітет, на офіційній сторінці, звісно, не зазначили. Натомість зробили пост про важливість імплементації скандальної реформи.

Фото: ЧЕСНО Скрін з обговорення “реформи” разом із громадським сектором, грудень 2022 року

Зауважимо, що під час напрацювання проєкту до другого читання жодних подібних зустрічей до в такому складі до голосування не було. Натомість на сайті “Слуги народу” за відсутності офіційно оприлюдненого тексту була низка новин на підтримку 5655. І таку підтримку давали організації з сумнівною репутацією. Кілька з них були із Харківщини, і Рух ЧЕСНО виявив зв’язки їхнього керівництва зі скандальним тамтешнім політиком Добкіним.

Так, лист від “Регионального строительства” підписав Олександр Харченко. Це харківська організація, і Харченко — фігурант антикорупційних розслідувань Реєстру Руху ЧЕСНО. Він разом із Михайлом Добкіним здійснював дерибан землі. Прокуратура оцінила збитки у понад 227 мільйонів. Але “Слуга народу” чомусь не пише на своєму сайті про політичний і корупційний шлейф, а наводить список організацій, які підтримують законопроєкт № 5655.

Так і під час цієї зустрічі Шуляк намагалася репутаційно відбілити Харченка, зазначаючи, що він до неї звертався і не розумів, чому його згадував Рух ЧЕСНО. Шуляк повідомила, що це старша людина, яка зараз відновлює Салтівку.

Але містобудівна “реформа” була лише першою лобістською ластівкою, яка стосувалася контролю над земельними ресурсами. На цій зустрічі з Шуляк, Кубраковим і Козловською не оминули увагою один із проєктів, який лобіював ексрегіонал із Банкової. Мова про проєкт, яким намагалися спростити забудову сільськогосподарської землі, і саме через цей проєкт представників Руху ЧЕСНО запрошував на Банкову ексрегіонал Ростислав Шурма. Проєкт, який лобіював Шурма, в сесійній залі провалився безповоротно.

“Рух ЧЕСНО оголошує маркерними різні голосування, і тому депутати відхилили закон, який спрощує зміну цільового призначення землі. Зараз із цими законами будемо заходити на друге коло, але вже доопрацювавши перелік документів”, — зазначає Шуляк.

Якщо раніше голова партії “Слуга народу” Шуляк називала співпрацю з ОПЗЖ конструктивною, то тепер цю тезу підтримав віцепрем’єр Кубраков, який практично визнав, що без голосів ОПЗЖ вони б цю “реформу” не протягли:

“Питання підтримки голосів ОПЗЖ. Відповідь насправді проста. “Слуга народу” останній раз давали 226 голосів у голосуванні за Малюка, голову СБУ, до цього не можу згадати. Тобто “Слуга” давно вже більше голосів 160-170 не дає, всі рішення, які приймаються протягом війни, вони приймаються з ОПЗЖ й "Довірою". Насправді це так”.

Пізніше в ході дискусії народна депутатка Шуляк зазначала таке: “І якщо цей закон не буде підписаний, парламент цього скликання не прийме жодного акту у сфері містобудування, навіть позитивного. Голосів у парламенті не буде”.

Тут варто зазначити, що це чергова маніпуляція з боку Кубракова та Шуляк. Голоси у парламенті є. Наприклад, нещодавно голосували за деколонізацію, яку збивали не лише представники колишньої фракції ОПЗЖ, але й депутат “Слуги народу” Максим Бужанський. Але проєкт прийняли без жодного голосу ПЗЖМ. Його підтримали “Слуга народу”, “Голос”, ЄС та “За майбутнє”.

Навіть без “Відновлення України”, яке дало вісім голосів (це їхні 44%), деколонізація все одно пройшла б сесійну залу.

Тобто ОПЗЖ підкидає голоси лише тоді, коли “слуги народу” не хочуть голосувати за такі сумнівні законопроєкти, як у випадку з містобудівною “реформою”.

Але ці цитати Шуляк і Кубракова вкотре підкреслюють, що в таких ситуаціях представники забороненої ОПЗЖ в парламенті — найважливіші партнери і союзники для цих політиків. І з високою ймовірністю саме тому фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич і його колеги із проросійської партії і далі обіймають ключові посади в комітетах.

Під час підготовки до заходу ми з’ясували дуже цікаву річ. Проєкт, який не підписаний президентом і не набрав чинності, вже має на урядовому домені окремий сайт pro5655.gov.ua.

За всю історію Руху ЧЕСНО, який моніторить діяльність парламенту, наші аналітики не часто бачили, аби окремому законопроєкту присвячували цілий сайт.

“Вперше бачу, щоб законопроєкт мав такий домен. Припускаю, що це пов'язано з тим, що комусь дуже треба було протягнути цей законопроєкт. У хід пішли всі можливі і неможливі інструменти. Аж до введення в оману депутатів та тих, хто приймав рішення по винесенню законопроєкту в порядок денний”, — наголошує народна депутатка Галина Янченко (“Слуга народу”).

Окремий сайт для цього закону викликав подив і в представниці “Голосу” Юлії Клименко:

“Дивна ситуація, коли закон ще не підписаний президентом України, не оприлюднений і не почав діяти, а для нього вже створений окремий сайт. Державну енергію треба спрямувати на сайт для закону про компенсації для мільйонів людей, чиє житло було знищене війною”.

Організація надіслала запит до Кабміну, аби дізнатися, хто фінансує розробку та роботу сайту, хто модерує його та відповідає за змістовне наповнення. Коли ЧЕСНО отримає відповідь, ми оприлюднимо її, аби громадяни могли дізнатися суспільно важливу інформацію.

Якби голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк присвячувала стільки своїх часових ресурсів партійному будівництву, як проєкту 5655, результати для розвитку партії могли б бути просто вражаючі. Партійні осередки були б зареєстровані і працювали б, мабуть, мало не в кожному райцентрі і мали б жіночі і молодіжні крила.

Також варто зазначити, що комітет, який очолює Шуляк, розглянув проєкт Кабміну № 7476, який передбачає позбавлення мандатів депутатів місцевих рад із проросійськихх партій. Звісно, що цей проєкт не має окремого сайту.

Окремого сайту немає навіть в основного закону держави — Конституції

Але його не виносять на розгляд у сесійну залу з жовтня 2022 року. Так от, якби голова комітету взялася з таким запалом за винесення цього питання в залу, як за свій проєкт 5655, то країна з високою ймовірністю вже розв'язала б питання з депутатами із заборонених партій у місцевих радах. Але пріоритети очевидні. На другому році війни “слуги народу” радше будуватимуть партнерства з ОПЗЖ, ніж працюватимуть із проукраїнською частиною парламентської опозиції — "Голосом" та ЄС.

З огляду на те, що відбудова України має відбуватися за чесними та прозорими правилами, організація й далі продовжить слідкувати за ключовими законопроєктами, які напрацьовує Верховна Рада.