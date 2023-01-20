Як Шуляк і свита Кубракова “імплементують” не підписаний Зеленським проєкт містобудівної “реформи”

18 січня відбулась чергова зустріч, де автори тексту законопроєкту обговорювали з органами місцевого самоврядування проєкт. Вони також запрошували до співпраці у впровадженні закону, який ще не підписаний та й взагалі може бути ветований Президентом.

Це вже друга відома нам спроба сформувати думку громадськості про те, що непідписаний законопроєкт нібито вже імплементують. Перша відбулася ще до нового року. Це була зустріч з Олександром Кубраковим. Це Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. На зустріч тоді покликали громадські організації, зокрема і Рух ЧЕСНО. Такі зустрічі можуть стати і стали в подальшому інформаційним приводом для створення хибного уявлення, що громадський сектор та органи місцевого самоврядування вже у процесі імплементації “реформи”.

Чергова зустріч, яку відвідав Рух ЧЕСНО, була організована Всеукраїнською асоціацією громад, куди долучились представники місцевого самоврядування з різних областей України.

Презентувала проєкт та відповідала на питання Наталія Козловська, заступниця Міністра розвитку громад та територій України Кубракова.

Її журналісти пов’язують із народним депутатом, якого обрали від проросійської партії ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком. А його своєю чергою вважають одним з ключових бенефіціарів цього проєкту. Примітно, що саме ексдепутати ОПЗЖ дали вирішальні голоси за законопроєкт в сесійній залі.

Головна авторка проєкту Олена Шуляк не долучилась до зустрічі взагалі, хоча її виступ був запланований.

Під час зустрічі Козловська розповідала про зміни для місцевого самоврядування, які пропонує 5655.

Протягом її виступу в учасників виникало багато запитань на кожному етапі обговорення. Відповіддю на ці питання часто було запрошення до співпраці для подальшого покращення і змін законодавства. Проте закон вже проголосований, і, в разі підписання, зміни вносити туди буде складно й довго. І кожну правку можуть голосувати окремо, а не як у випадку з прийняттям 5655, коли майже 3400 правок прийняли без розгляду. А це ймовірно значить, що на кожну важливу правку треба буде окремо зібрати 226 голосів.

Єдине запитання, на яке відразу відповіла Козловська, — питання, чи читали вони з Шуляк текст проєкту. Реакція від присутніх на ствердну відповідь не забарилась.

На запитання, чому ж такі обговорення не були організовані раніше на етапі підготовки тексту до другого читання, спікерка відповіла, що такі консультації були. Без деталей. А оскільки зустріч відбувалась у режимі відеоконференції без можливості оперативно відповісти, то і дізнатись детальніше, де ж проходили такі зустрічі, і чи запрошувались туди представники самоврядування та громадськість, так і не вдалось.

Нагадаємо, що Рух ЧЕСНО робив спроби долучитись до обговорення, проте на засідання комітету під час ухвалення проєкту нас не допустили. Висновки Головного юридичного управління про неконституційність норм та рекомендації НАЗК також були проігноровані. А сам текст законопроєкту був оприлюднений лише за день до голосування, в той час як ще за тиждень на підтримку тексту беззастережно виступила низка організацій із сумнівною репутацією, керівництво яких пов’язане з одіозним Михайлом Добкіним.

З огляду на суспільний розголос, законопроєкт вже більше місяця очікує на підпис Президента. Так само на розгляд та рішення Президента очікує петиція з вимогою ветувати цей проєкт. Понад 42 тисячі громадян в рекордно стислі строки висловились проти такої містобудівної “реформи”.

В цей час авторка проєкту Олена Шуляк разом з представниками Міністерства розвитку територій продовжують проводити зустрічі й говорити про №5655, як про вже прийнятий закон, який потрібно імплементувати. Всі питання щодо можливого ветування проєкту під час зустрічі залишаються без коментарів.

Ба більше, Козловська відповіла на питання про петицію так: “ми знаємо як з'явилась ця петиція, коментувати це ми не будемо”. Проте така відповідь обурила учасників зустрічі, адже натякає на недоброчесні дії замість волевиявлення громадян. Залишилось без відповіді і запитання, яким же чином, на думку авторів, були зібрані голоси.

Ставлення авторів проєкту до громадян та самоврядування, головних бенефіціарів змін у містобудівній сфері, показове. Зустрічі організовуються вже після прийняття проєкту, без можливості вплинути на текст і покращити норми. На питання про петицію та суспільний спротив лобісти закону, які займають ключові посади у органах виконавчої влади, роблять натяки про якийсь таємний вплив, не надають жодних доказів і ніяк не реагують на заперечення цього від громадян, що підписали петицію з власного бажання та переконань.

Прийнятий таємно і з порушеннями проєкт продовжують протягувати маніпулятивними методами. За таких умов вето Президента — єдино можливе рішення для відновлення роботи парламенту на благо народу та відстоювання демократичних цінностей.